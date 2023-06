Il Predator Helios 300 di Acer è un notebook da gaming di una potenza straordinaria. Il processore è un Intel Corei i7 di 11a generazione, la GPU invece una NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB di memoria. Anche il design non scherza: robusto, con linee aggressive e dominato da uno display QHD da 15,6" con frequenza d'aggiornamento di 165Hz.

Il prezzi di listino è assolutamente in linea con le sue specifiche tecniche (1.799€), ma oggi puoi approfittare di uno sconto immediato di 150€ che rende il tutto ancora più accattivante. Per ottenerlo non devi fare altro che applicare manualmente il coupon.

Acer Predator Helios 300 con RTX 3070 al minimo storico su Amazon

L'Acer Predatore Helios 300 è un notebook da gaming di altissima fascia, una macchina che garantisce prestazioni da urlo in ogni ambito: videogiochi, produttività, svago. Ha tutto quello che ti serve per un'esperienza ideale e vista la scheda tecnica, ci puoi fare davvero qualsiasi cosa. Anche l'editing di foto e video, ad esempio.

Se però il tuo obiettivo e aggiungere al tuo arsenale tech una macchina da gaming di assoluto valore, la scelta - oggi - è facile. Di seguito le principali caratteristiche tecniche del notebook di Acer:

Processore Intel Core i7-11800H (frequenza turbo max 4.60GHz)

(frequenza turbo max 4.60GHz) 16GB di RAM DDR4

Archiviazione SSD PCi NVMe da 512GB

GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB di memoria DDR6

Nuovo sistema di raffreddamento a doppia ventola

Tastiera retroilluminata RGB con 4 zone (completa di tasti funzione e tastierino numerico)

Come anticipato, anche il display non scherza. Il Predator Helios 300 è infatti dotato di un pannello IPS QHD (2160 x 1440 pixel) da 15,6 pollici con refresh rate a 165 Hz.

Non è tutto, c'è infatti altro da segnalare:

HDMI 2.1

Intel Thunderbolt 4

USB 3.2 gen 1

2x USB 3.2 Gen 2

Bluetooth 5.0

Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i

LAN Killer Ethernet E2600

Sistema operativo Windows 11 Pro

Design e performance vanno di pari passo con l'Acer Predator Helios 300, un ntebook da gaming che ti consente di sprigionare ovunque una potenza spaventosa. Non dimenticare che la GPU è una GeForce RTX 3070, perfetta per giocare a qualsiasi gioco, anche alla qualità massima.

