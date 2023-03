Acer Nitro 5 portatile gaming: MOSTRUOSO SCONTO su Amazon da oggi

Avere un PC con sé nell'epoca moderna è praticamente una regola non scritta, ma che per forza di cose tutti ci ritroviamo a seguire: per rimanere al passo col lavoro e con lo studio nella vita frenetica, ma anche per svagarsi un pochino quando abbiamo bisogno. La branca più esigente però rimane quella dei videogiocatori, disposti a spendere anche cifre importanti per avere le massime prestazioni possibili della generazione. Ebbene, se state cercando un'ottimo prodotto in sconto, sappiate che il PC portatile da gaming Acer Nitro 5 può essere l'occasione definitiva.

Perché parliamo di occasione? Perché da oggi su Amazon questo PC Portatile da gaming Acer Nitro 5 è disponibile a soli 1799,00€, e quindi con uno sconto del 28% che equivale a un mostruoso risparmio per il vostro portafoglio di circa 700,00 Euro!!

Notebook gaming Acer Nitro 5: l'offerta bomba

Questo piccolo mostro monta una CPU Ryzen 9, una memoria RAM di 16 GB, e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070. Il sistema operativo di base che avrete è Windows 11 Home. Dispone di una vasta gamma di porte, tra cui HDMI 2.1, una USB Type-C e il nuovissimo standard USB 3.2 con supporto Gen 1 e 2 per collegare tutte le periferiche.

Lo schermo di questo Acer Nitro 5 è da 15.6 pollici (1920 x 1080 px) e antiriflesso e refresh rate di 165 Hz. Potrete godere di un gameplay fluido con effetto ghosting minimo e colori intensi grazie alla presenza di cornici sottili. La tastiera è retroilluminata, quindi c'è spazio anche per lo stile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.