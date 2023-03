Acer monitor EK240YCbif: su Amazon ora con SCONTO DI 50,00 EURO

Nell'era moderna, come ormai ben saprete, avere un monitor che funzioni al meglio è praticamente indispensabile, che siate dei videogiocatori o no, e anche se magari non arriviamo ai top di gamma. Se ci mettiamo infatti che si tratta di una branca di prodotti che grazie alla loro natura si possono sfruttare in tutti i modi (dal classico lavoro al PC, allo studio e al resto), averne in casa uno che sia in grado di funzionare al meglio e per molto tempo, è sacrosanto. Acer è una delle aziende che da sempre nel campo della tecnologia si pone come leader, e tra prodotti sia di alta fascia, sia più adatti a tutte le tasche, porta alto il suo nome. Fa parte di quest'ultima fascia anche il suo monitor EK240YCbif da 23.8'' ora ad un prezzo ancora più vantaggioso.

Infatti sappiate che da oggi su Amazon potrete acquistare il monitor Acer EK240YCbif da 23.8'' a soli 99,00€, con uno sconto del 34% sul totale e circa 50,00€ risparmiati per il vostro portafoglio.

Acer monitor EK240YCbif: il monitor per voi

Ma di che prodotto stiamo parlando? Ebbene, abbiamo di fronte un monitor che vi farà ottenere il massimo dal punto di vista dei colori, grazie alla risoluzione in Full HD (1920x1080). Il display inoltre protegge i vostri occhi dalle luci blu grazie alla tecnologia Acer BlueLightShield. Potete connetterlo al vostro dispositivo tramite le porte VGA ed HDMI.

Il monitor Acer EK240YCbif da 23.8'' dispone poi di un ampio angolo di visualizzazione, potendo condividere con gli amici lo schermo ad angolazioni fino a 178° mantenendo lo stesso livello di colore ad alta qualità. Inoltre l'inclinazione ergonomica vi permette di inclinare il display da -5° a 20° per una visione ancora migliore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.