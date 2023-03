Acer Chromebook 314: SCONTO IMMEDIATO di 110€ su Amazon

Un'esperienza d'uso al top, un'incredibile velocità di navigazione Internet con Chrome e una batteria carica tutto il giorno. Sono questi i tre principali punti di forza che fanno dell'Acer Chromebook 314 un PC da prendere in seria considerazione se si ha un budget risicato per l'acquisto di un nuovo computer. Oggi è in offerta su Amazon a 229,99 euro anziché 339,00 euro, e in più lo puoi acquistare anche in cinque comode rate a interessi zero da 45,80 euro al mese.

Acer Chromebook 314 in sconto del 32% su Amazon

Il segreto dell'eccezionale rapporto qualità-prezzo del Chromebook 314 di Acer con schermo da 14 pollici Full HD LED è il sistema operativo ChromeOS, perno centrale della strepitosa esperienza d'uso offerta da questo computer. Parola d'ordine: la scheda tecnica non conta. Nonostante infatti un processore non eccelso (Intel Celeron N4020), una memoria eMMC da 64GB e 4GB di RAM, nell'utilizzo di tutti i giorni il portatile di Acer ti porta a sperimentare il meglio che un Chromebook possa offrire. Dalla navigazione ultrarapida ad un'autonomia fino a 12 ore, passando per l'utilizzo delle app del Google Play Store e un peso di appena 1,5 kg, ideale per trasportare il computer ovunque tu vada.

Se hai un budget compreso tra i 200 e 300 euro e desideri un portatile veloce, votato alla produttività, con un'ottima autonomia e un'esperienza d'uso sorprendente, non troverai di meglio a questo prezzo rispetto al Chromebook 314 di Acer: approfitta della super offerta di Amazon e risparmia 110 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.