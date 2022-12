Acer Chromebook 314: rapporto qualità-prezzo al top a 259€ (anche a rate)

Un regalo di Natale intelligente? Un Chromebook. Un regalo di Natale intelligente e consapevole? Un Acer Chromebook 314, in queste ore in offerta su Amazon a 259 euro, grazie a uno sconto del 32% sul prezzo di vendita consigliato pari a 379 euro. Si tratta di uno dei migliori Chromebook per rapporto qualità-prezzo, oggi a un prezzo eccellente grazie all'ultima offerta di Amazon.

Se hai un genitore in difficoltà con il suo vecchio computer Windows, se alla persona che ami serve un nuovo PC senza troppe pretese e semplice da usare, il Chromebook è il regalo perfetto. A maggior ragione se lo puoi acquistare anche in 5 comode rate a interessi zero da 51,80 euro al mese.

Chromebook 314 di Acer: rapporto qualità-prezzo impareggiabile

La sigla assegnata ai Chromebook da Acer richiama un po' le atmosfere di Dragon Ball, soprattutto nel periodo dei cyborg C-18, C-17, C-16 e via discorrendo. E in un certo senso il paragone ci sta, perché anche questo Acer Chromebook 314 ha i super poteri, nonostante la scheda tecnica dica il contrario.

L'esperienza d'uso di Chrome OS è di fatto identica a quella che ritrovi con Android sui Pixel di Google: velocità fulminea sia nell'accensione che nella navigazione in Internet, sicurezza impareggiabile (tant'è che non serve nemmeno l'installazione di un antivirus), zero minuti di attesa per gli aggiornamenti (al contrario di quanto succede sui PC Windows e sui Mac). E poi il prezzo, questo prezzo di oggi, lo rende davvero un computer da acquistare al volo.

Metti in carrello ora il modello di Chromebook 314 firmato da Acer e scegli se pagarlo in un'unica soluzione a 259 euro oppure in cinque rate da 51,80 euro al mese a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.