Acer Chromebook 314 in sconto di 90€ per Pasquetta (esclusiva Amazon)

Le sorprese di Amazon non sono ancora finite. Dopo la scorpacciata di queste ultime settimane, tra Offerte di Primavera e Pasqua, l'inizio della nuova settimana porta con sé la prima super offerta: l'Acer Chromebook 314 è in vendita a 249 euro, grazie al maxi sconto del valore di 90 euro. A questo prezzo, il prodotto di Acer si conferma tra i migliori Chromebook in circolazione per rapporto qualità-prezzo.

Acer Chromebook 314 in sconto del 27% su Amazon

La configurazione del Chromebook 314 di Acer in offerta esclusiva su Amazon prevede il processore Intel Celeron N4020, 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMMC. Al di là di questo, uno dei principali punti di forza del notebook è il display da 14" IPS FullHD, un'autentica rarità per i Chromebook appartenenti alla fascia di prezzo tra i 250 e 350 euro. Senza dimenticare naturalmente il sistema operativo ChromeOS, in grado da solo di fare la differenza in qualsiasi momento della giornata. Google ha voluto rivoluzionare completamente il mercato dei portatili introducendo un nuovo OS che si adatta alla perfezione alle esigenze sia degli studenti che di tutte quelle persone che usano il computer per navigare in Internet o stare sui social.

Se provi a cercare questo Chromebook altrove, sappi che è solo tempo perso. Si tratta infatti di un'esclusiva Amazon, ciò significa che l'offerta in questione è disponibile solo sul marketplace del colosso di Seattle.

Vuoi passare finalmente all'esperienza di ChromeOS dopo aver trascorso gli anni precedenti con un PC Windows non senza qualche difficoltà? Cogli al volo l'offerta esclusiva di Amazon di questa mattina, per acquistare l'Acer Chromebook 314 a soli 249 euro anziché 339 euro.

