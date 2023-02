Acer Chromebook 314 in offerta a 269 euro su Amazon (anche in 5 rate)

Vuoi aumentare la tua produttività senza spendere una fortuna? Allora prendi in considerazione l'offerta di oggi di Amazon sull'Acer Chromebook 314, in promo a 269 euro per effetto del 21% di sconto sul prezzo di listino. Oltre a risparmiare 70 euro, puoi usufruire anche del pagamento dilazionato in 5 rate da 53,80 euro a interessi zero.

E se completi l'ordine ora, puoi inoltre beneficiare della spedizione gratuita e della consegna ultrarapida (ricevi il tuo nuovo Chromebook a casa tua già nella giornata di domani o al più tardi venerdì).

Risparmia 70 euro subito sull'acquisto dell'Acer Chromebook 314

Acer Chromebook 314 è un notebook ideale per aumentare la produttività, grazie all'ottima autonomia da una parte e all'eccezionale velocità nelle operazioni garantita dal sistema operativo ChromeOS dall'altra. La batteria di lunga durata ti assicura un'autonomia di oltre 12 ore, mentre ChromeOS garantisce una nuova rivoluzionaria esperienza d'uso rispetto al mondo dei PC Windows.

Lato sicurezza, il Chromebook offre una protezione antivirus integrata e un sofisticato sistema interno che protegge i tuoi dati da qualsiasi eventuale attacco hacker. Inoltre dì addio alle interminabili ore di attesa mensili per l'installazione degli aggiornamenti, con ChromeOS ti basta sollevare il monitor al momento dell'accensione per essere certo di avere l'ultimo aggiornamento disponibile.

Un altro punto di forza del Chromebook è la portabilità: pesa solo 1,5 kg ed è più piccolo di un foglio A4, peso e misure che lo rendono il tuo compagno di viaggio perfetto sia al lavoro che in vacanza.

Metti nel carrello ora Acer Chromebook 314 per risparmiare subito 70 euro e pagarlo in 5 rate mensili senza interessi da 53,80 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.