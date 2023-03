Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P: da oggi OLTRE 100,00 EURO di sconto su Amazon

Avere un PC a portata di mano in ogni momento, nell'epoca moderna, è qualcosa che ci può venire in aiuto sempre e comunque, se non indispensabile nel mondo dello studio e del lavoro. Questo aggiunto al poterlo utilizzare magari perché si è fuori in viaggio, o ancora per svagarsi un pochino per staccare la spina. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi è altino, motivo per cui la vostra scelta deve essere oculata. Acer è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e fissi, e soprattutto è in grado di proporre buoni computer a prezzi competitivi, come il Chromebook ora in offerta su Amazon.

Ebbene da oggi su Amazon potrete trovare in offerta il Chromebook Acer in questione a soli 229,00€, con un 32% di sconto sul prezzo totale che corrisponde a circa 110,00€ risparmiati.

Chromebook Acer: il portatile che conviene

Questo Chromebook Acer in offerta è di colore argentato e presenta uno schermo da 14 pollici. Come CPU monta una Celeron N4020 con velocità 1.1 GHz, e ovviamente come sistema operativo preinstallato c'è ChromeOS. La scheda grafica di questo 314 CB314-1H-C15P invece è integrata, mentre la RAM conta 4GB. Va da sé che non si tratta di un PC adatto al gaming, a meno che non si tratti di videogiochi con requisiti decisamente bassi.

Questo Chromebook Acer è versatile e leggero: più piccolo di un foglio A4 e pesa solo 1,5Kg, trasportabile tranquillamente in una borsa piccola e sempre pronto all'uso. Inoltre ottimizza la prestazione della batteria con prestazioni che arrivano fino a 12 ore con una ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.