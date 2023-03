Cosa hanno in comune i notebook da gaming i MacBook di Apple? Costano tantissimo, soprattutto agli occhi di chi da un laptop chiede poco o nulla. Chi cerca un portatile di qualità, certo, ma per un uso quotidiano di base - studio, streaming, email, social network, documenti e così via - la soluzione si chiama Chromebook.

Ecco, questo Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P con display FHD da 14" e processore Intel Celeron N4020 potrebbe essere proprio la macchina che stavi cercando. Il prezzo di listino è di 339€, ma grazie al super sconto Amazon del 32% puoi concludere l'acquisto a soli 229€. No, non è uno scherzo!

Perché acquistare il Chromebook di Acer

Beh, già il prezzo promozionale di 229€ dovrebbe riuscire a convincere anche chi è più tentennante. È una cifra ridicola per il Chromebook di Acer, un portatile per tutti i giorni, versatile e da portare in giro senza preoccuparsi delle dimensioni e del peso (solo 1,5 kg).

I punti di forza del laptop sono essenzialmente tre, e uno te l'ho già svelato (ovvero il prezzo). Il secondo è rappresentato dalla scheda tecnica, interessante e che consente di portare a termine operazioni di base senza alcun intoppo.

Processore Intel Celeron N4020 a 1.1 GHz

4GB di RAM DDR4

Archiviazione eMMC da 64GB

Display 14" LED FHD IPS

Scheda grafica Intel UHD

Wi-Fi, Bluetooth, USB-A, USB-C, jack da 3,5 mm

Anche chi se ne intende poco di tecnologia si sarà probabilmente reso conto che questo Chromebook non è che sia chissà quale mostro di potenza. Ed è vero, ma il sistema operativo ChromeOS è così leggero, fluido e user friendly, che rende l'esperienza d'uso incredibilmente scattante, sicura ed efficiente. E siamo al terzo punto.

E poi, essendoci un gigante come Google alle spalle, non devi nemmeno preoccuparti degli aggiornamenti. Quando disponibili, saranno subito pronti per il download.

Con il Chromebook di Acer, e quindi con Google, puoi andare sul sicuro. A patto che - te lo ricordo ancora una volta - tu sia interessato/a ad un portatile per un uso di base.

