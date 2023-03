Acer Aspire 7 con Intel Core i5 e GeForce RTX 3050 (-300€)

Se fai presto oggi puoi portarti a casa un notebook da gaming spettacolare a un prezzo molto più basso rispetto a quello di listino. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Acer Aspire 7 a soli 799 euro, invece che 1,099 euro.

Goditi questo sconto del 27% che ti permette di risparmiare ben 300 euro. Questo notebook è super potente grazie a uno scomparto hardware davvero d'eccellenza. Non dovrai fare assolutamente nessuna rinuncia e puoi goderti i tuoi titoli più recenti al massimo delle prestazioni grafiche. È pratico, leggero e soprattutto con un prezzo davvero imbattibile.

Acer Aspire 7: un notebook esagerato a un prezzo wow

Acer Aspire 7 a un bellissimo e ampio display da 15,6 pollici Full HD IPS con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Grazie ai bordi sottili e i colori brillanti godrai di un'esperienza visiva incredibilmente reale e immersiva. E anche compatto ed elegante. Pesa pochissimo ed è molto robusto. Ha una tastiera retroilluminata full size con tastierino numerico e un touch pad sensibile e fluido, con un lettore d'impronte digitali.

Ovviamente quello che fa la differenza sono il processore, un Intel Core i5 di 12ª generazione con a supporto 8GB di RAM. E la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB. Inoltre potrai beneficiare di un SSD da 512 GB. Per cui non avrai neanche problemi di memoria e l'accensione sarà rapidissima. Tra le altre cose è dotato di un uscita HDMI, 3 porte USB 3.2 che garantiscono trasferimenti velocissimi e una porta Thunderbolt 4 Type C.

Non ci sono molti giri di parole da fare, questo è un super portatile e ora lo puoi avere a un super prezzo. Fai alla svelta dunque, dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 7 a soli 799 euro, invece che 1,099 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.