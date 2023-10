Acer Aspire 5 con Intel Core i7 in MEGA SCONTO su Amazon

Se fai presto oggi puoi avere un notebook incredibile a un prezzo molto vantaggioso. Non perdere tempo perché si tratta di una delle offerte in esclusiva Prime, quindi durerà poco. Dunque vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello Acer Aspire 5 a soli 589 euro, anziché 677,99 euro.

Una promozione incredibile che ti permette di risparmiare quasi 89 euro sul totale. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 117,80 euro al mese con Cofidis al checkout. Questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Acer Aspire 5: notebook che con pochi rivali a prezzo scontatissimo

Questo portatile ti garantirà prestazioni davvero elevate. Monta infatti il potente processore Intel Core i7 di 11ª generazione con grafica Intel Iris Xe. Possiede ben 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Per cui programmi giochi non saranno assolutamente un problema.

Ha un bellissimo display LCD FHD da 15,6 pollici per immagini brillanti e la tecnologia BlueLightShield che protegge la vista dalla luce blu. È dotato di una tastiera compatta molto precisa, con tasti sensibili e un touch pad con lettore di impronta digitale. Ha una webcam con microfoni integrata. Possiede un ingresso HDMI, tre porte USB 3.2 per trasferimenti velocissimi e una Type-C.

Siamo di fronte a un portatile pazzesco che oggi potrai avere un prezzo minuscolo. Quindi non aspettare troppo perché l'offerta scadrà da un momento all'altro. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Acer Aspire 5 a soli 589 euro, anziché 677,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

