Acer Aspire 5 con processore Ryzen è in sconto ad un prezzo incredibile su Amazon

Il nuovo Aspire 5 di Acer è un notebook multiuso ed economico. È stato progettato per coloro che hanno bisogno di un computer di discrete capacità con un'ampia scelta di connessioni, ma che non si preoccupano troppo di cose come la portabilità o la presenza di un display con una perfetta precisione dei colori o di un sistema audio in grado di riempire un'intera stanza con un suono cristallino. Se vi sembra banale, sappiate che l'Aspire 5 ha anche diverse caratteristiche che lo distinguono dalla massa. Acquistalo su Amazon a soli 459,00€ invece di 629,00€.

L'Aspire 5 ha un aspetto piuttosto elegante per essere un portatile che si colloca in fondo alla catena dei prodotti Acer. Il coperchio color acquamarina e il corpo grigio ardesia con finitura metallica offrono un livello di raffinatezza spesso assente nella fascia economica del mercato. La caratteristica più comune dell'Aspire 5 è il suo display IPS Full HD a 141 dpi. La luminosità massima è di soli 228cd/m2, il che lo rende inadatto all'uso sotto la luce diretta del sole.

Le specifiche rudimentali del display non saranno notate dalla maggior parte degli utenti, ma diventeranno un ostacolo nel momento in cui si cercherà di essere creativi. L'illuminazione della tastiera può essere attivata e disattivata facilmente. Il touchpad ha le dimensioni tipiche dei 15,6 pollici, 125 x 80 mm. La plastica è liscia al tatto e i clic negli angoli funzionano in modo fluido e silenzioso. Il lettore di impronte digitali occupa un po' di spazio, ma non ostacola l'utilizzo del dispositivo.

Con una CPU Intel Core i5-1235U a 10 core e 16 GB di RAM DDR4 a doppio canale, questo Aspire 5 (il nome attuale del modello Acer è A515-57G) è una vera potenza. Insieme, hanno ottenuto un punteggio di 213 nei test 4K, indicando che l'Aspire 5 è in grado di gestire facilmente anche i compiti aziendali più impegnativi. I punteggi single e multi-core di GeekBench 5, rispettivamente 1.569 e 8.047, sono competitivi con quelli di chipset più potenti (e più costosi), come l'Intel Core i7-1260P dell'LG Gram 16 e il Ryzen 5 Pro 6650U del Lenovo ThinkPad Z13. La caratteristica principale dell'Aspire 5 è il rapporto tra prestazioni e prezzo.

La GPU Nvidia MX550 non è esattamente un concentrato di potenza e non è l'ideale per i giochi, ma fornisce un significativo incremento di velocità rispetto al processore grafico integrato Iris Xe di Intel quando si tratta di attività come l'editing di immagini e video. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

