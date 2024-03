Accredita il tuo stipendio e guadagna il 5% sui depositi con SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta la scelta moderna per chi desidera un conto corrente digitale che unisce tecnologia avanzata, convenienza economica e sicurezza. Insomma, è il conto ideale per coloro che vogliono vivere l’esperienza bancaria del futuro, ma oggi. Inoltre, con SelfyConto hai la possibilità di ottenere il 5% sui depositi con somme vincolate per sei mesi, opportunità riservata soltanto a chi accredita lo stipendio sul conto.

5% sui depositi con SelfyConto: convenienza assoluta!

Il primo passo è aprire il conto SelfyConto direttamente online. La procedura è facilitata dalla verifica dell’identità attraverso SPID o webcam. Per i primi 12 mesi, nonché per gli utenti al di sotto dei 30 anni, il conto non prevede alcun canone.

Successivamente, pagheranno soltanto 3,75€, ma è possibile azzerarlo a determinate condizioni. Inclusi nel servizio ci sono bonifici online e prelievi nell’area euro senza commissioni.

L’offerta speciale di SelfyConto, valida fino al 31 marzo 2024, è dedicata ai nuovi clienti che aprono il conto e accreditano lo stipendio, con la possibilità di vincolare somme per sei mesi entro il 30 giugno 2024.

Inoltre, il pacchetto include una carta di debito ecologica, prodotta in PVC riciclato al 100%, disponibile sia in formato fisico che digitale per un utilizzo immediato. È anche possibile personalizzare le carte di credito o prepagate con colori e foto a scelta.

Poi c’è l’app Mediolanum, intuitiva e semplice da usare, che permette di gestire tutti i servizi bancari con pochi tocchi. Tra i servizi offerti dall’app ci sono prestiti personali, polizze assicurative come SelfyCare LifeProject e SelfyCare Travel, e soluzioni di pagamento innovative come Selfy PayTime.

Per una panoramica completa sulle condizioni per ottenere il 5% sui depositi, e per tutto il resto, ti invitiamo a visitare il sito ufficiale. Non lasciarti sfuggire l’occasione di entrare nel mondo della banca digitale con SelfyConto.

