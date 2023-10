Accogli LA STREGONERIA con il Set LEGO di Harry Potter ad un prezzo MAGICO

Questo set include minifigure LEGO di Harry Potter, Angelina Johnson e Neville Paciock, oltre a oggetti iconici come il Boccino d'oro e la Spada di Grifondoro, completi di bacchette magiche e altri accessori.

La magia prende vita con effetti magici 3D, come un pannello lenticolare che crea l'illusione del movimento su una scala, un trofeo del 1° o del 4° posto e persino Sirius Black che appare nel fuoco. Alla fine del gioco, è possibile chiudere lo stendardo per rivelare lo stemma di Grifondoro e utilizzare il gancio incluso per appenderlo come decorazione nella camera dei giovani maghi e streghe.

Questo set è uno dei quattro stendardi da collezione delle case di Hogwarts, comprensivi di Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. È un fantastico regalo per i fan di Harry Potter, portando la magia dei giochi nei loro cuori e offrendo la possibilità di portarlo in viaggio, rendendolo un'idea regalo di compleanno straordinaria.

Amazon applica uno sconto del 22% sul Set LEGO di Harry Potter per un prezzo d'acquisto finale pari a 27,13€.