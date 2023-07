Accettate pagamenti ovunque con il POS SumUp Solo

SumUp Solo è un POS davvero compatto che è possibile portare nel taschino per accettare pagamenti in mobilità. Si tiene praticamente sul palmo della mano e include persino una stampante per scontrini.

E' possibile richiederlo al prezzo di 79€, IVA esclusa, senza pagare alcun canone mensile e solo l'1,95% di commissioni sulle transazioni degli incassi. È inoltre possibile usufruire di un conto aziendale gratuito per ricevere in breve tempo tutti i pagamenti.

SumUp Solo: il POS a portata di tasca

Grazie a un formato tascabile, SumUP Solo può facilmente essere portato in giro come uno smartphone. Ha una forma quadrata che sta tranquillamente su una mano, unita a un design pratico e minimale. Nella parte inferiore è presente la porta USB per la ricarica, tramite cui è anche possibile collegare il POS alla doc con la stampante, per stampare fino a 800 scontrini in mobilità.

Usarlo è veramente facile e intuitivo, grazie a una interfaccia semplice che garantisce una piacevole esperienza di pagamento, sia a voi che ai vostri clienti. La connessione avviene tramite rete cellulare o Wi-Fi, ed è ovviamente gratuita con la SIM inclusa nel piano.

SumUp Solo è dotato di numerose funzionalità: permette di fornire rendicontazioni sulle vendite, oppure ricevere mance suggerendone l'importo, nonché aggiornare il software in automatico e usare la modalità Bluetooth. Il dispositivo accetta tutte le carte di pagamento, tramite contactless o lettura chip. Il conto aziendale incluso permette di ricevere gli incassi un giorno dopo la transazione. Questo è anche abbinato a una MasterCard aziendale gratuita, oltre alla possibilità di effettuare bonifici senza commissioni.

Acquistando la stampante, potrete anche caricare il POS quando la batteria è scarica in poco tempo, grazie alla ricarica veloce. Pur collegando il doc con la stampante, il dispositivo rimane compatto e può sempre essere tenuto sul palmo della mano.

Per richiederlo, vi basterà recarvi nella pagina web di SumUP Solo, facendo clic su "Acquista ora".

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.