Accetta pagamenti senza costi fissi e in totale libertà con Smart POS Easy

Per le attività commerciali, soprattutto quelle più piccole, i costi fissi sono un problema da arginare per migliorare la propria gestione finanziaria. Per i pagamenti elettronici è importante orientarsi verso una soluzione più semplice e conveniente rispetto al POS tradizionale con la quale accettare tutte le carte di pagamento, prevedendo le commissioni solamente sulle transazioni effettivamente eseguite. Smart POS Easy di Axerve è la soluzione ideale per molti professionisti.

Zero spese, zero pensieri e tante opportunità

Con Smart POS Easy di Axerve si paga solamente l’1% di commissione sull’importo delle transazioni, senza ulteriori spese aggiuntive. Non ci sono canoni mensili e costi fissi, così che se per un periodo i clienti pagano in contanti o con altri metodi di pagamento e il POS non viene utilizzato non bisogna continuare a pagarlo. Anche durante i periodi di chiusura per ferie o ristrutturazioni il POS non rappresenta un costo fisso problematico.

Inoltre l’offerta di Axerve si caratterizza per una grande flessibilità e facilità di utilizzo. Il terminale di pagamento, infatti, può essere utilizzato sia all’interno del locale che in mobilità prevedendo una connessione 4G e Wi-Fi integrata. Il display touch, inoltre, rende il controllo del dispositivo estremamente semplice con la stampante integrata che consente di stampare immediatamente lo scontrino.

L’altro aspetto importante dell’offerta Smart POS Easy di Axerve è l’assenza di vincoli di permanenza e la possibilità di accreditare i pagamenti su qualsiasi conto corrente. Non c’è bisogno, quindi, di aprirne un altro e complicare la gestione finanziaria della propria attività. In caso di necessità i clienti Axerve possono sempre fare riferimento all’assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7.

Per negozi di piccole e medie dimensioni e liberi professionisti quella di Axerve con Smart POS Easy è una soluzione conveniente e innovativa per semplificare la gestione finanziaria della propria attività eliminando i costi fissi associati all’utilizzo del terminale di pagamento.

