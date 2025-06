Accetta pagamenti ovunque con SumUP a partire da soli 34€: non perdere le promo

Hai un’attività e vuoi accettare pagamenti con carta senza diventare matto con terminali, cavi, contratti e costi nascosti? La risposta è più semplice di quanto immagini e ha un nome: SumUp.

Con i suoi lettori tascabili e pratici, SumUp ti permette di incassare ovunque ti trovi, anche se sei al mercatino dell’artigianato, in spiaggia con il tuo chiosco o sul divano a vendere magliette fatte a mano. Il bello? Funziona con tutti: carte, bancomat, contactless, Apple Pay, Google Pay… pure con chi paga con l’anello smart!

Paghi e vai: zero stress, solo incassi

Il modello SumUp Air si collega al tuo smartphone via Bluetooth, ed è pronto a ricevere pagamenti in pochi secondi. Nessun canone mensile, nessun vincolo da firmare con la penna tremante. Paghi solo una piccola commissione dell’1,95% sulle transazioni. Tutto qui. Ah, e il dispositivo costa una tantum 39€… oppure puoi partire in modo ancora più smart con Solo Lite a soli 34€, oppure scegliere il modello Solo a 79€, perfetto se vuoi un’esperienza più autonoma, senza smartphone a fianco.

Una volta acquistato il lettore (direttamente dal sito ufficiale), ti basta scaricare l’app SumUp sul tuo telefono, inserire l’importo, avvicinare la carta e… fatto! In pochi secondi il pagamento è andato a buon fine, senza POS da supermercato o strane complicazioni. Il denaro? Finisce dritto sul tuo conto aziendale gratuito SumUp, che si attiva automaticamente già dal giorno successivo alla registrazione. E con quel conto puoi fare di tutto: ricevere e inviare bonifici, gestire il tuo denaro in tempo reale, e - ovviamente - controllare tutte le entrate che arrivano da carte e pagamenti. Con SumUp incassi dove vuoi, senza costi mensili, con dispositivi economici (a partire da 34€) e un mondo di funzioni per semplificare il tuo lavoro. Leggero nel prezzo, pesante nei vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.