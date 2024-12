Accetta pagamenti elettronici senza commissioni con una tariffa senza sorprese

Quando il proprio business inizia a crescere e si hanno entrate importanti è preferibile orientarsi verso un POS senza commissioni ma che preveda un canone mensile fisso. Un costo facilmente recuperabile e che consente di non pagare le commissioni in percentuale a quanto incassato. Una formula utile per le attività che hanno fatturati importanti ma anche per chi ha parcelle con un costo per il quale non conviene prevedere un meccanismo a percentuale. Per tutte queste esigenze Axerve ha previsto il POS Easy senza commissioni.

La soluzione a costo fisso di Axerve

L’offerta di Axerve con POS Easy prevede l’utilizzo del terminale di pagamento PAX A920 Pro con sistema operativo Android, connettività Wi-Fi e 4G (grazie alla SIM inclusa) e stampante integrata con la quale consegnare al cliente lo scontrino con la ricevuta del pagamento. Il terminale di pagamento ha un design moderno, pratico ed elegante, perfetto per tenerlo sul bancone e all’ingresso della propria attività o per portarlo con sé per accettare pagamenti in movimento. Il terminale accetta tutti i tipi di pagamento, da quelli tradizionali (VISA, MasterCard, Maestro, Bancomat) a quelli digitali (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay) passando per HYPE e le carte con tecnologia contactless.

L’offerta POS Easy di Axerve prevede due soluzioni: il canone mensile a 17€ + IV per chi ha incassi fino a 10000€ l’anno e quella con il canone mensile a 22€ + IV per incassi fino a 30000€ all’anno. I pagamenti ricevuti con il terminale PAX A920 Pro possono essere accreditati su qualsiasi conto corrente italiano (senza quindi doverne aprire uno nuovo) con bonifico bancario dal primo giorno lavorativo successivo.

Oltre all’aspetto economico interessante, POS Easy di Axerve mette a disposizione una dashboard online con un’interfaccia semplice e intuitiva per avere tutto lo storico dei pagamenti sotto controllo. Da qui non solo è possibile visualizzare le transazioni effettuate con il POS, ma anche gestire i pagamenti, visualizzare e scaricare le fatture e integrare gli altri prodotti Axerve.

