Accessori Smart SCONTATI del 52%, solo su Amazon!

Oggi con i ritmi così frenetici e serrati è necessario avere una casa Smart. Il primo passo per trasformare la tua dimora in un luogo connesso e intelligente è dotarsi degli accessori giusti e noi abbiamo proprio quello che fa per te. Su Amazon puoi acquistare una combo indispensabile: Echo Dot + lampadina intelligente Philips. Adesso sono anche scontati, scoprili subito cliccando sul bottone qui sotto!

Il costo di mercato di questi dispositivi è di 79 euro ma tu adesso, grazie allo sconto Amazon del 52%, li prendi a soli 38 euro.

Accessori Smart: Echo Dot + lampadina intelligente Philips

Questo bundle è formato da un Echo Dot di 5ª generazione con orologio e una lampadina LED Smart Philips Hue White (E27), praticamente tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Controlla l’ora e molto altro a colpo d’occhio. Grazie ai miglioramenti dello schermo LED, puoi guardare il tempo, le sveglie, le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e molto altro.

Ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo o il titolo di una canzone, imposta dei timer con la voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot con orologio per posporre la sveglia.

La tua casa gestita in tutta comodità. Controlla i dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, il ventilatore intelligente si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato. Associa i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo. Riempi la casa di musica posizionando i tuoi dispositivi Echo compatibili in diverse stanze. Crea un sistema home theater con Fire TV.

Echo Dot è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della tua privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. E poi si tratta di un dispositivo sostenibile. Il 99% dell’imballaggio del dispositivo proviene da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, il 95% del tessuto proviene da tessuto riciclato post-consumo e il 55% della plastica proviene da plastica riciclata post-consumo.

Mettili adesso nel tuo carrello Amazon e usufruisci dello sconto del 52%!

