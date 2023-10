Accendi e spegni le luci direttamente con la tua voce: lampadina smart ad un PREZZO SHOCK

Una lampadina smart è una lampadina a LED che può essere controllata tramite una connessione wireless, come Wi-Fi o Bluetooth, utilizzando un'app o degli assistenti vocali. Oggi Amazon mette in sconto del 33% la lampadina smart TP-Link per un prezzo finale di soli 9,99€.

Rendi la tua casa più smart con la lampadina in offerta su Amazon

La lampadina TP-Link LED è una soluzione intelligente che offre un controllo avanzato della luce direttamente dal tuo smartphone o tramite comandi vocali. Con una potenza di 9 watt e un formato di tipo BT37, è una scelta ecologica che offre luminosità efficace.

La caratteristica principale che la distingue è la modalità 3-Way, che ti consente di personalizzare l'illuminazione in base alle tue esigenze. Puoi controllare da remoto questa lampadina ovunque ti trovi, grazie all'app gratuita Tapo disponibile per dispositivi iOS e Android. Questo ti permette di regolare l'intensità luminosa, la temperatura della luce e persino i colori, con una vasta gamma di 16.000.000 di tonalità tra cui scegliere.

L'installazione è semplice e non richiede l'uso di un hub separato. Basta collegare la lampadina L530E al Wi-Fi di casa e sei pronto per iniziare. Inoltre, questa lampadina è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, consentendoti di controllarla con comandi vocali, come "Alexa, accendi la luce" o "Ok Google, oscura le luci della mia camera."

La lampadina TP-Link offre anche la possibilità di creare programmi personalizzati, consentendoti di pianificare accensioni e spegnimenti automatici con la luminosità e il colore desiderati. Inoltre, la modalità Assente può simulare automaticamente la presenza di qualcuno in casa, scoraggiando i visitatori indesiderati.

Amazon applica uno sconto del 33% sulla lampadina smart TP-Link per rendere la tua casa ancora più "intelligente", prezzo finale: 9,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.