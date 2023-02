Accelerazione WordPress: quale hosting offre questo servizio?

Quando si parla di un sito Web, le prestazioni relative al caricamento delle pagine sono molto importanti.

Ciò è valido sia nel contesto dell'utente, che potrebbe stancarsi nell'aspettare la disponibilità di una pagina caricata, sia dai motori di ricerca, che tendono a premiare i siti più rapidi.

In questo senso, una funzione come l'accelerazione WordPress può essere un salvagente non da poco. Alcuni provider, come Hostinger, adottano soluzioni specifiche per rendere più performanti i siti con questo CMS.

Nel caso del suddetto provider, per esempio, si è optato per una funzionalità nota come LiteSpeed Cache. Si tratta di un plugin all-in-one che consente di ottimizzare la cache del sito Web ospitato da Hostinger, offrendo un'ampia compatibilità e una semplicità d'utilizzo invidiabile.

Accelerazione WordPress? L'hosting ha un peso specifico notevole

Per ottenere il massimo dal proprio sito WordPress vi sono diversi fattori di cui tenere conto.

L'hosting risulta senza ombra di dubbio uno dei determinanti. Adottando soluzioni con server all'avanguardia, infatti, è possibile fornire solide fondamenta al proprio sito.

Una volta fatta questa scelta però, è bene non sedersi sugli allori. Lavorare sull'ottimizzazione delle immagini caricate, infatti, è un altro passo importante. Ciò consente, in molti casi, di limare il peso di tali file e dunque di favorire i caricamenti.

Anche il sovraccarico di plugin che agiscono in frontend, soprattutto in ambiente WordPress, può essere una pessima abitudine: ciò comporta non solo rallentamenti, ma anche potenziali problemi di compatibilità tra i componenti aggiuntivi utilizzati.

Una soluzione come Hostinger, sia lato tecnico che di funzionalità proposte, offre un ottimo punto di partenza su cui lavorare per ottenere il massimo da un progetto online.

A rendere ancora più interessante questo provider poi, vi sono le attuali promozioni in corso.

Tra le varie sottoscrizioni, vi sono infatti sconti che possono raggiungere persino l'81% di riduzione rispetto al prezzo di listino.

