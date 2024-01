Accedi all'intero catalogo Disney+: ecco come fare

Disney+ è una delle piattaforme streaming con il più alto numero di contenuti rispetto alla concorrenza. In pochi però sanno che con un semplice "trucco" è possibile aumentare ancora di più i titoli disponibili.

Per accedere all'intero catalogo di Disney+ occorre attivare una VPN come Atlas VPN, grazie alla quale si può simulare una connessione Internet in un Paese diverso rispetto all'Italia. Nel caso specifico, è sufficiente scegliere uno dei tanti server VPN dislocati negli Stati Uniti al fine di effettuare l'accesso a Disney+ USA. Perché proprio Disney+USA? Semplice, perché offre il catalogo più completo.

Come accedere all'intero catalogo Disney+ con una VPN

Il primo passo da fare è sottoscrivere un piano VPN. A questo proposito, segnaliamo l'offerta di inizio anno di Atlas VPN, la migliore VPN disponibile in Italia per rapporto qualità-prezzo. Grazie al maxi sconto dell'86%, il prezzo è di soli 1,54 euro al mese per i primi 2 anni, con 6 mesi extra di servizio in regalo.

Al termine della sottoscrizione, il passaggio successivo prevede il download dell'app di Atlas VPN sui propri dispositivi. Dal momento che l'offerta permette di usare la VPN su un numero illimitato di dispositivi, non si ha che l'imbarazzo della scelta.

Ora è necessario effettuare l'accesso al servizio con le proprie credenziali, aprire la pagina dedicata alla lista dei server disponibili, e sceglierne uno tra i tanti disponibili negli Stati Uniti d'America.

Una volta che la connessione VPN è attiva, bisogna aprire un qualsiasi browser a propria scelta e collegarsi alla pagina iniziale di disneyplus.com: grazie al "trucchetto" appena messo in atto, sarà possibile accedere al catalogo completo di Disney+ USA.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è in offerta a 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi. La promo di inizio anno include ulteriori 6 mesi gratuiti, per una spesa complessivo nell'arco di 2 anni e mezzo di appena 46 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.