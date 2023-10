Accedi a tutti i canali con il decoder Nokia ad un PREZZO PROMO

Un decoder DVB-T2 è un dispositivo utilizzato per ricevere e decodificare segnali televisivi digitali trasmessi tramite il sistema DVB-T2. Oggi Amazon applica uno sconto del 33% sul decoder Nokia per un prezzo finale di 19,90€.

Il decoder Nokia è in prezzo promo su Amazon

Il DVB-T2 Nokia Terrestrial Receiver 6000 rappresenta un aggiornamento essenziale per migliorare la tua esperienza televisiva. Questo dispositivo ti permette di accedere ai canali in chiaro in alta definizione, garantendo una qualità superiore dell'immagine e un suono nitido. Con la sua guida ai programmi direttamente sullo schermo TV, avrai a portata di mano tutte le informazioni necessarie sulla trasmissione in corso e potrai consultare la guida ai programmi per i prossimi 7 giorni, facilitando la pianificazione dei tuoi spettacoli preferiti.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Nokia Terrestrial Receiver 6000 è la possibilità di creare liste personali per i tuoi canali preferiti, organizzandoli per genere, tematica o altro. Questo ti consente di effettuare uno zapping rapido tra spettacoli, film e eventi sportivi senza dover cercare manualmente.

L'installazione è un gioco da ragazzi: basta collegare il dispositivo all'antenna e al televisore, seguire la procedura guidata di installazione e in pochi minuti sarai pronto a goderti i canali in chiaro in HD. Inoltre, il Nokia Terrestrial Receiver 6000 offre collegamenti avanzati, inclusa una porta USB 2.0 per collegare un hard disk esterno e un'uscita digitale coassiale per integrarlo con il tuo sistema di home cinema.

Se desideri un ulteriore livello di funzionalità, puoi aggiornare il tuo Nokia Terrestrial Receiver 6000 con il software per la registrazione e la funzione Time Shift, consentendoti di registrare i tuoi programmi preferiti e metterli in pausa durante la visione in diretta.

Oggi su Amazon è possibile acquistare il decoder Nokia per un prezzo d'acquisto finale di 19,90€. Approfittane subito!

