Accedi a contenuti geograficamente limitati con una VPN a meno di 4 euro al mese

Quante volte ti è capitato di dover rinunciare a vedere un evento sportivo, una serie o un programma televisiva a causa del blocco geografico imposto dal provider di rete? E non ci riferiamo soltanto quando si è in vacanza all'estero, ma anche (soprattutto) quando si è a casa in Italia. Per fortuna esiste una soluzione semplice ed economica che risolve il problema una volta per tutte: attivare un servizio VPN, grazie al quale è possibile simulare una connessione in un altro Paese così da aggirare il blocco dovuto alle restrizioni geografiche.

Bypassa il blocco geografico con una super VPN

Ti piacerebbe ad esempio accedere a una serie TV che trasmettono in esclusiva su Hulu, la piattaforma streaming statunitense gestita da Disney negli Stati Uniti d'America? Grazie all'attivazione di NordVPN ti sarà finalmente possibile.

Dopo aver scaricato l'app sul computer o sul telefonino, attiva la VPN e scegli uno dei tanti server ultraveloci che trovi negli USA, dopodiché collegati alla home page di Hulu e completa l'iscrizione alla piattaforma.

Non devi fare nient'altro, semplice no? Tutto questo con la sicurezza granitica offerta da NordVPN ai suoi utenti.

