Accedere a Chat GPT con una VPN: ecco perché scegliere AtlasVPN da 1,61 euro al mese

Chat GPT è ancora bloccato in Italia, per via della decisione del Garante della Privacy che ha dato tempo fino al 30 aprile ad Open AI per mettersi in regola. Nel frattempo, però, il servizio continua ad essere funzionante in altri Paesi (anche se l'ipotesi di nuovi blocchi cresce di giorno in giorno e sempre per questioni legate alla privacy e al trattamento dei dati degli utenti).

Per aggirare il blocco e accedere a Chat GPT in Italia basta usare una VPN. È necessario, però, affidarsi ad una VPN davvero sicura e privata oltre che in grado di garantire una connessione senza limiti di banda e traffico dati. A rispondere al meglio a quest'identikit è AtlasVPN.

Il servizio VPN in questione, oltre ad essere uno dei migliori della categoria, presenta un prezzo davvero contenuto. Con l'offerta in corso, infatti, è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato di 1,61 euro al mese. Basta puntare sul piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi che garantisce uno sconto dell'83% sulla spesa. Per accedere all'offerta è possibile raggiungere il sito di AtlasVPN dal link qui di sotto.

AtlasVPN è la scelta giusta per accedere a Chat GPT dall'Italia

Con AtlasVPN si può contare su:

una connessione privata , protetta dalla crittografia e con una politica no log che assicura l'assenza del tracciamento dei dati dell'utente

, protetta dalla crittografia e con una politica no log che assicura l'assenza del tracciamento dei dati dell'utente una connessione veloce e senza limiti di banda e di traffico dati

e senza limiti di banda e di traffico dati un network di centinaia di server per aggirare qualsiasi blocco all'accesso ai servizi web, come il blocco a Chat GPT in Italia

per aggirare qualsiasi blocco all'accesso ai servizi web, come il blocco a Chat GPT in Italia la possibilità di utilizzo della VPN con un numero illimitato di dispositivi

l'utilizzo della VPN su qualsiasi piattaforma software grazie alle app native del servizio

Per attivare l'offerta e accedere ad AtlasVPN a 1,61 euro al mese è possibile seguire il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.