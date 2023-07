Abbonati a CyberGhost VPN e ottieni tre mesi gratuiti

Sei preoccupato per la tua privacy online o semplicemente desideri navigare liberamente senza limitazioni geografiche? CyberGhost VPN è la soluzione che fa per te: attualmente, questo servizio di rete virtuale privata propone un'offerta imperdibile. Con un abbonamento di 2 anni a soli 2,11 euro al mese, hai anche tre mesi gratuiti inclusi. CyberGhost VPN ti offre la massima protezione e libertà online, garantendo la tua privacy e consentendoti di accedere a contenuti da qualsiasi parte del mondo.

Protezione massima per la tua privacy

CyberGhost VPN mette la sicurezza al primo posto. Grazie alla crittografia AES a 256 bit di livello militare, la tua connessione è completamente protetta e le tue informazioni personali sono al sicuro da occhi indiscreti. Dimentica le preoccupazioni sulle minacce online: CyberGhost VPN impedisce a chiunque di accedere ai tuoi dati sensibili.

Grazie a questa innovativa VPN potrai accedere a qualsiasi contenuto online ovunque tu sia. Con una vasta rete di oltre 9.097 server in tutto il mondo offerti da CyberGhost VPN, le limitazioni geografiche diventano un ricordo del passato. Puoi sbloccare siti web e servizi di streaming che altrimenti sarebbero inaccessibili nella tua area geografica e vedere film, serie TV e contenuti senza problemi o blocchi.

La tua privacy è una priorità per CyberGhost VPN. Questo servizio non tiene traccia delle tue attività online, garantendoti una navigazione completamente anonima. Le tue informazioni personali e la tua posizione rimarranno nascoste mentre navighi in modo sicuro e protetto. Ma CyberGhost offre molto di più e va oltre le aspettative in tema sicurezza.

Tra gli strumenti aggiuntivi disponibili, infatti, figurano la protezione dalle fughe DNS che assicura che il tuo indirizzo IP rimanga protetto, e Kill Switch che interrompe automaticamente la connessione a Internet nel caso in cui la VPN si disconnetta temporaneamente, evitando che i tuoi dati siano esposti.

Con un solo account, puoi proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, indipendentemente dal sistema operativo - Windows, macOS, Android o iOS che sia. Approfitta dell'offerta CyberGhost VPN: un abbonamento di 2 anni ti costa solo 2,19 euro al mese, con tre mesi gratuiti inclusi. Grazie a questa VPN, avrai la massima protezione per la tua privacy online e potrai sfruttare una navigazione senza limitazioni geografiche.

