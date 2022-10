Abbonamenti dimenticati, come cancellarli con un clic

Quante volte ti è capitato di sottoscrivere un abbonamento, magari per usufruire di un mese di prova, e poi di dimenticartene completamente? Un'abitudine certamente non economica, che rischia di farci spendere mensilmente più di quanto programmato. Fortunatamente esistono degli strumenti che possono aiutarci: uno di questi è Woolsocks, tra le più importanti piattaforme nel mondo del cashback, che offre anche una serie di strumenti finanziari intelligenti.

Nell'era degli abbonamenti - da Netflix ad Amazon Prime Video, fino a Disney Plus - Woolsocks può aiutarti a gestirli tutti: è in grado infatti di individuare quelli indesiderati o dimenticati e ti permette di cancellarli con un solo clic.

Come funziona Woolsocks

Woolsocks è una piattaforma fortemente improntata sulla gestione delle finanze e - soprattutto - nel mondo del cashback: raccoglie infatti oltre 35 mila negozi partner da cui è possibile ricevere "ricompense" monetarie (con un 4% extra per i marchi popolari), senza commissioni o spese nascoste. Perfetto per risparmiare qualcosina, in vista degli imminenti rincari.

All'interno dell'applicazione gratuita, però, Woolsocks è molto di più. Possiamo infatti diversi strumenti finanziari intelligenti: gestione del denaro in un'unica app, risparmi per raggiungere tutti i tuoi obiettivi finanziari, cancellazione degli abbonamenti dimenticati in pochi clic, cashback fino al 35% dei soldi che spendi, donazione alle cause che più ti stanno a cuore.

Iscriviti a Woolsocks gratuitamente e scarica l'applicazione tramite questo link per iniziare subito a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.