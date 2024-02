ABBATTUTO IL PREZZO del Motorola G84: SCONTATISSIMO su Amazon

Il Motorola G84 è un dispositivo mobile che si distingue per le sue eccellenti caratteristiche in termini di fotocamera, schermo, audio e prestazioni, offrendo un'esperienza completa agli utenti. La fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine consente di catturare foto più nitide anche in condizioni di scarsa luminosità e di registrare video più fluidi.

Il dispositivo è dotato di uno schermo pOLED da 6.5 pollici, che offre un'esperienza cinematografica immersiva grazie all'elevato contrasto e alla ricca gamma di colori realistici. L'intrattenimento diventa così coinvolgente e appassionante, garantendo una visualizzazione di alta qualità per film, giochi e altro ancora.

L'audio multidimensionale assicura un'esperienza sonora coinvolgente, grazie alla tecnologia Dolby Atmos, all'audio spaziale Motorola, all'audio in alta risoluzione e agli altoparlanti stereo. Grazie a queste caratteristiche, è possibile godere di un suono definito e spaziale, arricchendo l'esperienza multimediale.

Le prestazioni 5G all'avanguardia del Motorola G84 sono garantite dal processore Snapdragon 695, potente e veloce, che offre frequenze fino a 2.2 GHz. Ciò consente di sfruttare al massimo la velocità della rete 5G, garantendo una connettività rapida e affidabile. Infine, la ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh assicurano ore di autonomia in pochi minuti di ricarica, consentendo di lavorare e giocare senza interruzioni.

Su Amazon, oggi, il Motorola G84 viene scontato del 35% per un costo finale d'acquisto di 194,50€.