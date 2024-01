ABBATTUTO IL MURO DEI 1.000€: iPhone 15 Plus ad un PREZZO SHOCK

L'iPhone 15 Plus di Apple si presenta come un dispositivo all'avanguardia, ricco di innovazioni e funzionalità avanzate che lo rendono un punto di riferimento nel panorama degli smartphone. Equipaggiato con la tecnologia 5G, assicura connessioni ultraveloci. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la Dynamic Island, che fornisce notifiche e informazioni in tempo reale.

Il design dell'iPhone 15 Plus è stato attentamente studiato, con una robusta struttura in vetro a infusione di colore e alluminio, rendendolo resistente a schizzi, cadute e polvere. Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici offre una luminosità eccezionale, anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP, abbinata a un teleobiettivo 2x di qualità ottica, consente di catturare immagini straordinarie con dettagli nitidi e colori intensi. La modalità ritratto di nuova generazione offre la possibilità di scattare foto ancora più dettagliate.

Al cuore dell'iPhone 15 Plus c'è il potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni straordinarie e funzionalità avanzate, tra cui la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per chiamate più chiare e nitide. Inoltre, la connettività USB-C consente di utilizzare lo stesso cavo per caricare il dispositivo. Infine, l'iPhone 15 Plus è dotato di avanzate funzioni di sicurezza, tra cui l'SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti.

