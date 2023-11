Abbatti i muri in casa con il RIPETITORE WIFI in SUPER SCONTO: Outlet Amazon

Un ripetitore WiFi è un dispositivo utilizzato per amplificare e migliorare la copertura della rete WiFi in una determinata area. Oggi su Amazon è presente uno sconto del 15% sul ripetitore TP-Link per un costo finale di 21,99€.

Amazon lancia lo sconto sul ripetitore WiFi TP-Link

Il TP-Link Wi-Fi AC750 è un estensore di portata che offre prestazioni eccezionali per migliorare la tua rete Wi-Fi domestica. Con una velocità combinata dual band che raggiunge fino a 300Mbps nella banda 2.4GHz e 450Mbps nella banda 5GHz, questo dispositivo ti consente di godere di una connessione veloce e affidabile su entrambe le bande.

Una delle caratteristiche distintive di questo extender è la sua ampia copertura. Ti permette di estendere il segnale Wi-Fi in aree che in passato potrebbero essere state difficili da raggiungere o dove la connettività era debole. L'indicatore luminoso intelligente (Smart LED) del TP-Link Wi-Fi AC750 ti aiuta a individuare la posizione ottimale per il dispositivo.

Grazie alla tecnologia TP-Link OneMesh, puoi creare una rete mesh collegandoti a un router compatibile con OneMesh. Questo assicura una connessione stabile e senza interruzioni mentre ti sposti tra le diverse stanze della casa.

La compatibilità con ogni router Wi-Fi e access point wireless lo rende una scelta versatile, e la Tether App consente di gestire in modo intuitivo la tua rete da dispositivi iOS o Android. Con il TP-Link Wi-Fi AC750, puoi migliorare la tua rete domestica in modo semplice e conveniente.

Amazon oggi applica uno sconto del 15% sul ripetitore WiFi TP-Link per un prezzo finale di soli 21,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.