Abbatti i muri della casa: ripetitore WiFi in promozione su Amazon

Il Mi WiFi Range Extender AC1200 di Xiaomi è una soluzione avanzata per estendere e potenziare la tua rete WiFi, garantendo una connettività affidabile e veloce sia sulla banda 2.4 GHz che sulla banda 5 GHz. Con una velocità combinata fino a 1200 Mbps, questo extender elimina efficacemente le zone non coperte, fornendo una copertura estesa per la tua rete WiFi.

L'ingresso Fast Ethernet è una caratteristica chiave di questo dispositivo, consentendo di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete. Ciò garantisce una connessione più affidabile e stabile per le attività che richiedono una banda larga consistente.

L'indicatore di segnale intelligente rende la configurazione e l'ottimizzazione della posizione del ripetitore un gioco da ragazzi. Ti guida nella scelta del luogo ideale per massimizzare la copertura e fornisce informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, offrendo un maggiore controllo sulla tua rete WiFi estesa.

Con gli standard di connessione IEEE 802.11ac/n/a a 5 GHz e IEEE 802.11n/b/g a 2.4 GHz, questo extender è in grado di adattarsi a una varietà di dispositivi e reti. Inoltre, la temperatura di funzionamento compresa tra 0-40 °C garantisce che il dispositivo possa operare in modo affidabile in varie condizioni ambientali.

Su Amazon, in occasione del Black Friday, è presente uno sconto sul ripetitore WiFi Xiaomi del 22%, prezzo finale 23,30€.