A tutta velocità con il SET LEGO di Sonic: 20% di sconto golosissimo

Sonic è uno dei personaggi videoludici più amati di sempre. Il famosissimo riccio viola è stato protagonista di numerosi videogames e film e, da ora, lo è anche del SET LEGO dedicato proprio a Sonic: scontato del 20% e venduto a 23,90€.

Amazon lancia lo sconto sul SET LEGO di Sonic

Il set LEGO di Sonic the Hedgehog - Sfida della Sfera di Velocità offre un'esperienza di gioco avvincente. Un'immersione nell'universo dinamico del famoso personaggio dei videogiochi. Con questo set, i giovani costruttori possono creare un entusiasmante percorso a ostacoli per Sonic, impegnarsi nella battaglia contro il temibile Moto Bug Badnik e salvare la piccola Flicky.

Il set LEGO Sonic presenta una serie di elementi sorprendenti, tra cui una sfera di velocità, un sistema per lanciare Sonic lungo il percorso, una postazione da DJ completa di altoparlanti e un'area chillout con una sedia a sdraio e un ombrellone per momenti di relax.

Inoltre, il kit include tre personaggi iconici di Sonic the Hedgehog: Sonic stesso, il malizioso Badnik Moto Bug e l'adorabile amica Flicky. Per arricchire le possibilità di gioco, il set offre diversi accessori, tra cui anelli, un hot dog piccante e un box con una bibita fresca.

Questo set di giocattoli LEGO Sonic the Hedgehog rappresenta un regalo ideale per compleanni o Natale, destinato a bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 6 anni in su, che amano sia l'azione dei giochi che l'universo avvincente dei videogame. Un'esperienza di gioco costruttiva che fonde creatività e avventura in modo coinvolgente.

Il SET LEGO di Sonic, il numero 76990, è in sconto su Amazon del 20% per un costo finale di 23,90€.

