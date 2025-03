A Thousand Blows è già la serie tv più bella dell'anno?

A distanza di due settimane dal debutto di A Thousand Blows, la nuova serie di Steven Knight con protagonisti Stephen Graham, Erin Doherty e Malachi Kirby ha già messo d'accordo critica e pubblico, candidandosi a serie tv più bella dell'anno. Il creatore di Peaky Blinders torna al period drama, il suo genere preferito, ambientando una storia con personaggi realmente esistiti nella Londra vittoriana di fine Ottocento.

La miniserie inglese A Thousand Blows è disponibile in esclusiva dal 21 febbraio su Disney+. Per vedere tutti i sei episodi occorre dunque iscriversi alla piattaforma streaming, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità.

Di cosa parla A Thousand Blows

Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) e il suo migliore amico Alec Munroe (Francis Lovehall) partono dalla loro Giamaica per Londra con la convinzione che questa sia la loro occasione di riscatto. Al loro arrivo però si accorgono che della civiltà tanto agognata c'è ben poco, anzi.

Siamo nella East End criminale, dove le differenze tra strada e ring sono impercettibili. I due ragazzi arrivati dalla Giamaica si imbattono nelle Quaranta Elefanti, la più famigerata organizzazione criminale femminile dell'epoca. A capo della banda vi è Mary Carr, spinta dall'idea che ogni persona può essere comprata e venduta, come impareranno Moscow e Munroe a loro spese.

L'altro incontro che cambierà per sempre il loro destino sarà quello con Henry "Sugar" Goodson, autoproclamatosi re del pugilato a mani nude dell'East End. Ad interpretare "Sugar" Goodson è l'ottimo Stephen Graham, che aveva già lavorato insieme a Steven Knight nell'ultimo capitolo di Peaky Blinders.

La regina delle Forty Elephants, Mary Carr, è invece interpretata da Erin Doherty, attrice britannica nota per essere stata la principessa Anna nella terza e quarta stagione della serie The Crown (per la cui interpretazione ha vinto due volte consecutive il premio Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica).

