A spasso con il monopattino elettrico Aprilia IN OFFERTA

Sulle strade ormai i monopattini elettrici spopolano. Che siano in affitto o che siano privati, questi mezzi di trasporto rappresentano un'alternativa green ed ecologica e, perché no, anche comoda soprattutto nelle grandi città (meno quando piove, chiaramente...). Proprio seguendo questa scia vi segnaliamo un'offerta proposta da Amazon su un monopattino elettrico Aprilia che viene messo in sconto del 16% per un prezzo finale di 383,72€ piuttosto che i 459,00€ del prezzo di listina. Un'offerta davvero niente male per portarvi a casa un monopattino di cui, la stessa Aprilia, assicura affidabilità e solidità.

Il monopattino perfetto per la città: Amazon e Aprilia preparano lo sconto!

Questo monopattino è dotato di un potente motore brushless da 300W ad alte prestazioni, 3 velocità regolabili, la velocità massima può arrivare fino a 25 km/h e consente di guidare su superfici in pendenza fino al 21%, ricordiamo che il limite massimo di velocità in Italia è di 20 km/h a bordo di un monopattino elettrico, perciò siate prudenti nell'utilizzarlo. La durata della batteria da 6 Ah garantisce 25 km di tragitto che, però, possono dipendere dal peso e dalle condizioni stradali e si ricarica in sole 4 ore. Monta degli pneumatici antislittamento e ammortizzanti con camera d'aria da 8.5 pollici.

Inoltre, il design Aprilia originale con inserti race garantisce anche un certo stile ed una certa eleganza estetica. La sicurezza è un pallino dell'azienda che mette a disposizione il freno a disco posteriore e e-brake, catarifrangenti laterali, frontale e posteriore. Facile da piegare perché leggero solo 13.8 kg con il nuovo sistema di aggancio rapido e, come se non bastasse è dotato di un grande display LED a colori. Un'ottima soluzione per spostarsi in città.

