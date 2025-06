A Shanghai 432 robot hanno spostato edifici storici preservando il patrimonio culturale

La città di Shanghai ha recentemente assistito a un'impresa straordinaria che combina tradizione e innovazione tecnologica. Un intero isolato storico di 7.500 tonnellate, noto come complesso Huayanli, è stato temporaneamente trasferito per consentire la costruzione di uno spazio multifunzionale sotterraneo di 53.000 metri quadrati. Questo capolavoro di ingegneria ha richiesto l'uso di ben 432 robot autonomi, che hanno operato con precisione millimetrica per preservare il patrimonio storico della città.

Un lavoro di tre settimane

Il complesso, risalente agli anni '20 e costruito in stile shikumen, rappresenta un simbolo architettonico di un'epoca passata. Lo spostamento, supervisionato dalla Shanghai Construction No 2, è durato tre settimane, dal 19 maggio al 7 giugno, con un avanzamento medio di circa 10 metri al giorno. L'intera operazione ha richiesto una pianificazione meticolosa, dato il contesto urbano densamente popolato e la vicinanza di altri edifici storici, come la sala di Zhangyuan del 1928.

Il lavoro dei robot autonomi

La tecnologia ha giocato un ruolo cruciale in questa impresa. I robot autonomi, telecomandati e dotati di algoritmi di deep learning, sono stati progettati per muoversi in spazi ristretti, distinguendo con precisione il terreno dagli ostacoli. Grazie alla loro capacità di operare in corridoi larghi appena 1,2 metri, è stato possibile superare le sfide logistiche più complesse. Per ottimizzare le operazioni, sono stati implementati percorsi curvi e un sistema a catena di montaggio con elevatori a binario, migliorando così l'efficienza del processo di scavo.

Modellazione informativa degli edifici

Un altro aspetto fondamentale è stato l'uso della modellazione informativa degli edifici (Building Information Modeling) e della scansione a nuvola di punti, che hanno permesso di creare modelli 3D estremamente dettagliati. Questi strumenti avanzati hanno consentito di anticipare e risolvere problemi strutturali prima che si manifestassero, garantendo così il successo dell'intera operazione.

Il progetto non è solo un esempio di innovazione tecnologica, ma anche un simbolo di come Shanghai stia diventando un laboratorio vivente in cui il passato e il futuro convivono armoniosamente. Questa iniziativa dimostra che è possibile preservare il patrimonio storico senza rinunciare al progresso, trasformando una sfida ingegneristica in un'opportunità per valorizzare le radici culturali della città.