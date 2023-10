A questo SUPER PREZZO OnePlus Nord 2T è un BEST BUY

OnePlus è una nota azienda famosa per la produzione di smartphone di alta qualità e prestazioni, con un'enfasi sull'esperienza utente e un rapporto qualità-prezzo competitivo. Oggi Amazon applica uno sconto del 10% sul OnePlus Nord 2T per un prezzo finale da vero best buy: 314,89€.

OnePlus e Amazon lanciano lo sconto sul Nord 2T

Il OnePlus Nord 2T offre un'eccellente esperienza fotografica grazie alla sua fotocamera flagship da 50 MP con sensore Sony IMX766 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Questa fotocamera è in grado di catturare fino al 56% in più di luce, garantendo scatti chiari e ricchi di colore anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, dispone di una fotocamera grandangolare da 8 MP e di un obiettivo mono da 2 MP. Per i selfie, il Nord 2T offre una fotocamera anteriore da 32 MP con un algoritmo di deblurring basato sull'intelligenza artificiale, che garantisce scatti nitidi anche in situazioni di vibrazioni. Il telefono è dotato di un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, offrendo un'esperienza visiva incredibilmente fluida. Il supporto per HDR10+ rende la visione di contenuti su app come Amazon Prime, Hulu e YouTube ancora più coinvolgente. La velocità di ricarica del Nord 2T è un altro punto di forza, con la tecnologia SUPERVOOC da 80 W che consente di caricare la batteria da 4500 mAh in soli 15 minuti, un aumento del 120% rispetto al suo predecessore. Il chipset MediaTek Dimensity 1300 abilitato per il 5G offre prestazioni elevate, ottimizzando i videogiochi, la grafica e la velocità delle app grazie al nuovo HyperEngine 5.0 di MediaTek. Acquista OnePlus Nord 2T in sconto su Amazon! Amazon applica uno sconto del 10% sul OnePlus Nord 2T abbassando così il suo prezzo finale fino a 314,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.