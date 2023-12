A questo prezzo, Samsung A14 è un BEST BUY: SCONTO competitivo su Amazon (-25%)

La gamma di smartphone Samsung offre una vasta scelta di modelli per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, dai dispositivi di fascia alta a quelli più accessibili. L'offerta di oggi prevede un 25% di sconto sul Samsung Galaxy A14 che viene venduto a 202€.

Samsung Galaxy A14 ad un prezzo bomba

Il Galaxy A14 5G di Samsung ridefinisce l'esperienza mobile grazie al suo display Infinity-V da 6.6 pollici che offre una visione ultra-vivida. L'ampio schermo trasforma la fruizione di contenuti, espandendo i tuoi confini e offrendo dettagli nitidi e colori vibranti. Il design minimalista di Galaxy A14 5G si distingue per la sua eleganza, con freschi tocchi di colore che lo rendono un dispositivo non solo funzionale ma anche esteticamente accattivante.

La potente tripla fotocamera è una delle caratteristiche distintive di questo smartphone. La fotocamera principale da 50 MP cattura i momenti più belli con una chiarezza cristallina, garantendo foto nitide e dettagliate che catturano ogni sfumatura della tua esperienza visiva.

La batteria da 5.000 mAh del Galaxy A14 5G assicura una durata eccezionale, offrendo tutta la carica necessaria per dedicarsi alle attività quotidiane senza preoccuparsi di rimanere a secco di energia. Questa capacità tipica di batteria ti consente di godere della connettività 5G senza interruzioni, garantendo che il tuo dispositivo sia sempre pronto per accompagnarti in ogni avventura.

Con il processore Octa-core e la connessione 5G, il Galaxy A14 5G offre prestazioni potenti e una velocità sorprendente. Che tu stia navigando sul web, giocando o eseguendo multitasking, puoi contare su questo dispositivo per offrire un'esperienza senza compromessi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 25% sul Samsung Galaxy A14 che viene dunque venduto a 202€.

