A Natale una nuova VPN costa meno: 1,45 euro al mese

Il periodo di shopping natalizio è iniziato ed anche per il settore delle VPN ci sono offerte molto interessanti: Atlas VPN, infatti, propone uno sconto esclusivo per i nuovi utenti che hanno la possibilità di attivare il servizio con l'85% di sconto.

Grazie a quest'offerta, infatti, è possibile accedere ad una VPN completa, veloce e sicura ad un costo di appena 1,45 euro al mese. La promozione è davvero semplice. Basta attivare il piano biennale di Atlas VPN per ottenere subito lo sconto.

Con questo piano, infatti, si ottengono 6 mesi gratis aggiuntivi (per un totale di 30 mesi) e la spesa di circa 43 euro viene dilazionata per un lungo periodo di tempo. In questo modo, sono sufficienti 1,45 euro al mese per utilizzare Atlas VPN.

L'offerta, inoltre, è ancora più vantaggiosa se si considera che il servizio consente l'utilizzo contemporaneo di un numero illimitato di dispositivi. In questo modo, con la spesa di appena 1,45 euro al mese è possibile utilizzare la connessione protetta e sicura in modo ancora più completo. L'offerta è disponibile al link qui di seguito:

Atlas VPN: sicurezza e velocità ad un costo ridottissimo

Con la nuova offerta di Natale, disponibile in questo momento, Atlas VPN si caratterizza come la più conveniente e, nello stesso tempo, la più completa VPN sul mercato. Il servizio proposto include:

l'utilizzo multi-dispositivo e multi-piattaforma grazie alla possibilità di utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e su tutte le principali piattaforme software

una connessione protetta con la crittografia AES-256 e con un sistema di blocco malware

accesso ad Internet ad alta velocità tramite una rete di oltre 750 server

la massima privacy grazie ad una politica no log

Con l'offerta di Natale è, quindi, possibile attivare Atlas VPN con il piano biennale (con 6 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 30 mesi) ad appena 1,65 euro al mese. L'offerta è a tempo limitato ed è disponibile dal link qui di sotto:

