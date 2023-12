A NATALE regala un SSD Samsung: i migliori 5 IN OFFERTA

Gli SSD sono comunemente utilizzati per migliorare le prestazioni di computer desktop, laptop, e altri dispositivi di memorizzazione e Samsung oltre a produrne molti lo fa con la sua solita qualità e affidabilità. In questo articolo andremo a presentare 5 SSD Samsung che possono essere un'idea per un utile regalo di Natale.

A Natale piovono SSD Samsung: le migliori 5 offerte

Prima di procedere sottolineiamo che, la scelta di questi prodotti viene effettuata in base alla loro qualità e al rapporto qualità prezzo e dunque considerando anche la percentuale di sconto. Ecco, dunque, i migliori dispositivi SSD Samsung:

Samsung T7 Portable SSD - 2 TB: storage da 2TB e velocità al top con questo SSD portatile di Samsung. Sconto attivo del 25% e prezzo finale di 180,89€.

Samsung T7 Touch Portable SSD - 500 GB: velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s per questo SSD da 500GB con un'interfaccia USB 3.2. Un prodotto di altissimo livello che viene scontato del 44% e venduto a 69,99€. Ottima occasione.

Samsung 870 EVO Unità SSD: in questo caso specifico siamo di fronte ad un SSD interno da 1TB dal colore nero e dal design molto elegante in pieno stile dell'azienda coreana. Lo sconto applicato equivale al 20% per un prezzo finale di 91,81€.

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0S SSD Esterno Portatile : torniamo su un SSD esterno, questa volta da 1TB che e dalle dimensioni molto compatte, ideale per viaggi e lavoratori/studenti sempre in movimento. Su questo prodotto è attivo uno sconto del 41% per un costo di 99,99€.

SAMSUNG 870 QVO 4TB SSD interno : chiudiamo questa nostra scorpacciata di SSD con quello con uno storage più ampio a disposizione: 4TB. Tutto scontato del 21% e venduto al prezzo finale di 205,69€.

Questi erano 5 SSD targati Samsung che possono rappresentare un'idea per un potenziale regalo di Natale a tema hardware/tech.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.