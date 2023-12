A Natale regala Alexa al 63% di sconto: AMAZON SVUOTA TUTTO

Il nuovo Echo Dot di quinta generazione con Alexa offre un'esperienza audio (e non solo) avanzata, con voci più nitide, bassi più profondi e un suono avvolgente in ogni angolo della tua casa. Grazie alla sua versatilità, puoi goderti la tua musica, audiolibri e podcast preferiti da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer o tramite connessione Bluetooth.

Alexa è sempre pronta ad assisterti: chiedile le previsioni del tempo, imposta timer con la tua voce, ricevi risposte alle tue domande o addirittura ascolta le barzellette più divertenti. Con un tocco sull'Echo Dot, puoi anche ritardare la sveglia, regalandoti qualche minuto in più al mattino.

Gestisci la tua casa con facilità: controlla i dispositivi per la casa intelligente compatibili con la tua voce e attiva routine basate sui sensori di temperatura integrati. Le nuove routine consentono al ventilatore intelligente di entrare in azione quando la temperatura supera il livello desiderato.

Inoltre, l'Echo Dot è progettato con attenzione alla tua privacy, dotato di un pulsante dedicato per disattivare i microfoni quando necessario. In linea con l'impegno per l'ambiente, il dispositivo è Climate Pledge Friendly, utilizza imballaggi provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, tessuto riciclato post-consumo e plastica riciclata post-consumo.

