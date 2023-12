A Natale gioca a Risiko: SCONTO ATTIVO del 22%

Risiko è uno dei giochi di società più famosi al mondo, uno dei migliori giochi da tavolo bellici che siano mai stati realizzati; oggi su Amazon è presente uno sconto proprio sul Risiko classico del 22% per un costo finale di 28,90€.

Sconto del 22% su Risiko

Una ventata di emozionante strategia sta per tornare con la nuova edizione di uno dei classici giochi da tavolo: Risiko. Creato con maestria da Editrice Giochi, questo intramontabile passatempo è progettato per coinvolgere da 3 a 6 giocatori, rendendolo ideale per famiglie e amici in cerca di sfide avvincenti.

Il cuore del gioco risiede nella sua natura strategica. Sfida i tuoi amici a una partita, scegli il colore del tuo esercito e distribuisci astutamente le armate sul territorio. L'obiettivo segreto di ciascun giocatore aggiunge un tocco di mistero e intrighi, rendendo ogni partita unica. Per emergere vittoriosi, è essenziale pianificare attacchi astuti e occupare nuovi territori.

Risiko è pensato anche per le famiglie. Le serate in famiglia saranno ora pervase da eccitanti strategie e risate con questo coinvolgente gioco da tavola. La regola del Time Attack consente partite più rapide, perfette per serate animate in compagnia.

Editrice Giochi, rinomata per la sua vasta gamma di intrattenimento ludico, offre con Risiko un'esperienza di gioco completa. Dai puzzle ai giochi da tavolo, dalla strategia alle carte, la loro selezione comprende anche classici come domino, mahjong e scacchi. All'interno della scatola di Risiko troverai tutto il necessario per immergerti completamente: 1 Tabellone, 6 eserciti dai colori accattivanti, un set da 74 carte, 6 dadi e un libro dettagliato con istruzioni del gioco.

Su Amazon, oggi, è apparsa un'offerta molto interessante sul gioco da tavolo: Risiko, sconto del 22% e prezzo finale di 28,90€.

