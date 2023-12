A Natale 2023 regala LEGO: promo su 5 fantastici SET

Natale 2023 è alle porte e quale miglior occasione, soprattutto considerando gli attuali sconti, di regalare dei Set LEGO per far divertire grandi e piccoli. Abbiamo selezionato 5 Set da poter acquistare. Scopriamoli!

Costruisci il tuo Natale con i Set LEGO in offerta

Ecco i 5 Set anche abbiamo selezionato per questa nostra lista, tutti in offerta e con una percentuale di sconto interessante che farà abbassare il prezzo. Inoltre, questi Set rappresentano delle ottime occasioni per tutti i collezionisti:

60366 LEGO CITY CENTRO SCI E ARRAMPICATA: la pista da sci e arrampicata darà ancor di più la sensazione del Natale e dell'inverno innevato. Tutto scontato del 5% per un costo finale di 99,99€.

43232 LEGO DISNEY VOLO SU LONDRA DI PETER PAN E WENDY: ricostruisci il volo di Peter Pan e Wendy su Londra con questo fantastico e suggestivo Set LEGO da 466 pezzi in sconto dell'8% e venduto a 59,99€.

42159 LEGO TECHNIC YAMAHA MT-10: questa fantastica riproduzione della moto Yamaha sarà un vanto per tutti gli appassionati delle due ruote. Ben 1478 pezzi che daranno vita ad un risultato davvero unico. Sconto attivo del 22% e costo finale di 179,99€.

LEGO Calendario Dell'Avvento Star Wars75366: nonostante qualche giorno di ritardo si è sempre in tempo per rimediare con un bel Calendario dell'Avvento a tema LEGO-Star Wars. Scopri ogni giorno una sorpresa diversa. L'offerta prevede uno sconto del 24% e un costo finale di soli 31,89€.

LEGO La Battaglia Finale Di Spider-Man No Way Home 7626 1: ricostruisci la battaglia finale dell'avvincente film Spider-Man No Way Home in un Set LEGO assolutamente unico e straordinario che non potrà mancare nella tua collezione. Il prezzo è scontato del 27% per un totale di 82,99€.

Questi erano ben 5 SET Lego da poter regalare per l'imminente Natale 2023. Mattoncino dopo mattoncino costruiamo insieme queste festività!

