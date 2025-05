A che ora gioca Sinner lunedì 12 maggio e dove vederlo

Oggi, lunedì 12 maggio, Jannik Sinner tornerà sul campo centrale degli Internazionali di Roma per la sfida contro l'olandese Jesper de Jong, incontro valido per il terzo turno del Masters 1000 italiano. Sempre nella giornata odierna, e sempre sul Centrale, ci saranno anche le partite di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini.

Il pacchetto più completo e conveniente per seguire il torneo ATP Roma 2025, e più in generale il tennis durante tutto l'anno, è il pass Sport di NOW. Con questo pass si ha accesso a tutto lo sport di Sky, vale a dire a tutte le coppe europee di calcio, a tre partite di Serie A per ogni turno, a tutta la Serie C e la Premier League, al meglio della Bundesliga, ai Mondiali di Formula 1 e MotoGP, a tutto il tennis, all'NBA e all'Eurolega, più la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Orario Sinner-De Jong

Il match Sinner-De Jong degli Internazionali di Roma è il terzo match sul Centrale e inizierà non prima delle 15.00.

Prima della gara con protagonista il numero uno del mondo, sul Centrale si giocheranno due match del singolare femminile: Stearns-Osaka alle 11.00 e Paolini-Ostapenko non prima delle 12.30. In serata, sul campo centrale andranno in scena altre due partite, quella tra Berrettini e Ruud (non prima delle 19.00) e tra Sabalenka e Kostyuk (non prima delle 20.30).

Dove vedere Sinner-De Jong

L'incontro degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Jesper de Jong di oggi sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il pass Sport di NOW include tutto lo sport di Sky, compresa l'intera stagione di tennis, quindi anche i 4 Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), le Finals di Torino e la Coppa Davis.

