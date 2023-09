80 EURO di SCONTO per il PC Portatile ASUS Vivobook 15

Deliziare gli occhi e studiare comodamente, o magari lavorare in tutta serenità, sono prerogative che un PC portatile dovrebbe sempre avere: stiamo parlando di prodotti versatili, che ci permettono di avere sempre con noi il nostro mondo lavorativo o di intrattenimento, o altro. E se puoi averlo a un prezzo più basso?

Da oggi infatti puoi approfittare dell'offerta su Amazon ed aggiudicarti il PC portatile Asus Vivobook 15 a soli 849€, con uno sconto del 9% sul totale che ti farà risparmiare ben 80€!

Un Portatile che è una forza, con Core i7

Questo PC ha dalla sua un display NanoEdge nitido e dalle cornici sottili, con ampi angoli di visione e certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu, così che venga ridotto il rischio di affaticamento degli occhi.

Per quanto riguarda le specifiche, il PC portatile Asus Vivobook 15 ha dalla sua un Processore Intel Core di Dodicesima generazione i7-1255U, una scheda grafica Intel Iris Xe, 16GB di RAM e memoria SSD PCIE da 512GB per avvii di applicazioni e del PC stesso in pochissimi attimi! Un gioiellino da non farsi sfuggire.

