5TB Sempre con te grazie all'Hard Disk portatile WD da OGGI in OFFERTA!

La vita di oggi è sempre più bisognosa di dati, che siano lavorativi, ludici, di intrattenimento, o dei ricordi da custodire. In ognuno di questi casi, la risposta alle tue esigenze è sempre la stessa: un Hard Disk capiente che permetta di contenere tutto il tuo mondo! Ebbene, da oggi puoi acquistarne uno ESTREMAMENTE capiente a un prezzo oltremodo basso, ma soprattutto stiamo parlando di WD!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon l'Hard Disk esterno di WD da 5TB a soli 175,71€, con uno sconto del 14% che ti farà risparmiare ben 28€ sul prezzo originale!

Spazio maggiore, spazio migliore!

Collegabile tramite USB-C, l’unità portatile My Passport Ultra (questo il suo nome) offre un modo semplice per ampliare lo spazio dei tuoi dispositivi, e non sfigura in giro grazie al suo accattivante design in metallo. Subito pronto per l'uso con Windows grazie alla funzionalità plug-and-play e protezione tramite password con crittografia hardware per accrescere la sicurezza dei tuoi contenuti.

Questo Hard Disk Esterno da 5TB di WD è compatibile anche con Mac, ed è coperto da una garanzia limitata di 3 anni: realizzato con tecnologie collaudate e componenti di qualità, hai assicurata la massima resistenza nel tempo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.