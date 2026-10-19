5G su rete TIM e tanti Giga da 4,99 euro/mese, ecco le offerte Kena di oggi

Kena Mobile non ha bisogno di particolari presentazioni. L'operatore virtuale di TIM, infatti, rappresenta la soluzione giusta per gli utenti alla ricerca di una nuova tariffa con tanti Giga per navigare su rete 5G e con un prezzo contenuto. Per scoprire le offerte dell'operatore è sufficiente accedere al sito ufficiale Kena, disponibile tramite il box qui di sotto.

Le offerte Kena

La gamma di offerte Kena è particolarmente ricca e propone svariate soluzioni per chi ha bisogno di una tariffa con tanti Giga e un costo contenuto. La maggior parte delle offerte sono disponibili con portabilità dai seguenti operatori:

1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco, Elite Mobile, Enegan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit, Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Telmekom, Ho Mobile, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile.

In alternativa è possibile richiedere un nuovo numero.

Le offerte in questione sono le seguenti:

Kena 4,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB al costo di 4,99 euro al mese (solo con portabilità);

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di (solo con portabilità); Kena 5,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 5,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 7,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB al costo di 7,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Kena 9,99 : minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB al costo di 9,99 euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e al costo di Pack 6 mesi: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB (al mese) con un costo di 29,99 euro per ogni 6 mesi

Attenzione: le offerte citate nell'elenco precedente potrebbero non essere disponibili per tutti gli operatori indicati. Kena, infatti, può modificare la lista in qualsiasi momento. Il consiglio è raggiungere il sito dell'operatore per poi verificare le offerte disponibili e gli operatori compatibili.

Per i clienti portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, invece, sono disponibili le seguenti offerte:

Kena 11,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 11,99 euro al mese

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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