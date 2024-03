500GB di storage in più con l'hard disk esterno al 42% di sconto su Amazon

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione dati portatile e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 42% sull'HDD Maxone da ben 500GB che viene venduto alla cifra finale di 28,99€.

Sconto enorme del 42% sull'hard disk esterno da 500GB

Questo Hard Disk Esterno da 500GB rappresenta la soluzione ideale per un'archiviazione affidabile e versatile. La sua compatibilità estesa con una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV, Ps4, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android, lo rende adatto a molteplici utilizzi. Tuttavia, è importante notare che l'unità funzionerà esclusivamente su smart TV, richiedendo una riformattazione tramite il computer per il formato Fat32.

Il design minimale di questo Hard Disk Esterno consente un utilizzo semplice e intuitivo, con un'installazione immediata grazie alla modalità Plug-and-Play. Non sono necessari programmi di installazione o configurazione del software, garantendo un'esperienza utente senza complicazioni.

Realizzato con materiali di qualità, l'Hard Disk Esterno vanta una costruzione robusta e durevole in alluminio, conferendo un profilo sottile di un solo cm. La sua resistenza all'acqua e agli urti ne fa un compagno affidabile per chiunque sia in movimento o abbia esigenze particolarmente dinamiche.

La velocità di trasferimento dati ultraveloce rappresenta un altro punto forte di questo dispositivo, grazie alla compatibilità con USB 3.0 e retrocompatibilità con USB 2.0. Con una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, circa dieci volte superiore allo standard USB 2.0, questo Hard Disk Esterno assicura prestazioni ottimali per la gestione rapida e efficiente dei dati.

