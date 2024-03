500GB di storage aggiuntivi con l'hard disk esterno in MEGA SCONTO

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione dati che si collega a un computer o a un altro dispositivo tramite una porta USB e oggi, l'hard disk esterno da 500GB viene scontato del 26% e viene venduto a 27,79€.

Mega sconto del 26% sull'hard disk esterno da 500GB

L'hard disk esterno da 500GB offre una soluzione di archiviazione versatile e affidabile per una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi. Compatibile con Windows, Mac, Linux, Android, TV, PC, Laptop e console, questo dispositivo assicura la massima flessibilità nell'archiviazione e nel trasferimento dei dati.

La versione aggiornata dell'hard disk esterno presenta un design migliorato, caratterizzato da strisce di logo specchiate e una superficie antiscivolo, rendendo più comodo tenere il dispositivo in mano. Gli angoli arrotondati del contenitore contribuiscono ulteriormente alla praticità d'uso e all'estetica.

Dotato di porte USB 3.0 e retrocompatibilità con USB 2.0, questo hard disk offre trasferimenti di dati ultraveloci. Con teoricamente velocità di lettura fino a 120 MB/s e velocità di scrittura fino a 103 MB/s, è in grado di gestire grandi quantità di dati in tempi ridotti, migliorando l'efficienza e la produttività.

Grazie alla tecnologia Plug and Play, non è richiesta l'installazione di alcun software aggiuntivo: basta collegare l'hard disk e sarà subito pronto all'uso. Inoltre, il chip del disco è protetto da uno strato anti-interferenza in alluminio che aumenta la dissipazione del calore e protegge i dati dall'eventuale perdita.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto del 26% sull'hard disk esterno da 500GB che viene venduto al prezzo finale di 27,79€.

