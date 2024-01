5 SMARTPHONE IN OFFERTA A MENO DI 180€: i migliori Best Buy su Amazon

Esistono diverse fasce di mercato nell'industria degli smartphone che, in particolar modo, si dividono in 3 categorie: entry level, mid level, top di gamma. Poi, all'interno delle stesse, vi sono delle differenze interne... e poi ci sono i best buy, quei dispositivi venduti ad un prezzo accessibile, più accessibile del loro reale valore che li rende dei telefoni da non lasciarsi scappare.

Migliori smartphone in offerta: il più caro costa 179,90€!

In questa lista, dunque, abbiamo selezionato 5 smartphone in offerta su Amazon, tutti a prezzi molto accessibili e soggetti a delle interessanti percentuali di sconto che li rendono, per l'appunto, dei veri e propri best buy. Xiaomi sarà l'azienda che la farà da padrone con 3 prodotti su 5, brand noto per questa filosofia di offrire dei telefoni con un ottimo rapporto qualità prezzo. Bando alle ciance e proseguiamo:

Xiaomi Redmi Note 13 : uno degli ultimi arrivati in casa Xiaomi, con con il suo Snapdragon 185 e la sua fotocamera da 108MP assicura prestazioni fulminee e ottime foto. In sconto del 10% per un prezzo finale di 179,90€ (il più "caro" della lista).

Motorola G54: passiamo a Motorola e al suo G54, il cui processore che raggiunge i 2,2 Ghz viene alimentato da una batteria da 5000mAh. Sconto applicato del 7% e prezzo finale di 155€.

Samsung Galaxy A14: tutta la qualità e l'affidabilità di Samsung in questo smartphone dal prezzo super accessibile grazie allo sconto del 38%: 141,40€.

Xiaomi Redmi Note 11S: uno dei migliori dispositivi della linea 11S che viene messo in sconto del 36% per essere poi venduto a 142,90€.

Xiaomi Redmi 12C: chiudiamo con la percentuale di sconto più alta: il 44% per un costo finale d'acquisto di 109,99€ per un dispositivo equilibrato e bilanciato in ogni sua funzionalità.

Questi erano i 5 migliori smartphone in offerta su Amazon sotto i 180€. Dei veri e propri best buy considerando le caratteristiche, il target di riferimento e, ovviamente, la percentuale di sconto attiva.

