5 prodotti TECH per vivere il tuo giardino primaverile: scoprili tutti in sconto!

Finalmente arriva la primavera e possiamo riappropriarci degli spazi all'aperto, come il giardino, per godere appieno del bel tempo e della natura che si risveglia. Per aiutarti a rendere il tuo giardino ancora più funzionale e accogliente, abbiamo selezionato 5 prodotti tech che non possono mancare nel tuo spazio verde. Approfitta di queste offerte per trasformare il tuo giardino in un'oasi di comfort e tecnologia!

2 Faretti LED impermeabili

I Faretti Led Esterni ealky sono potenti fari da giardino che offrono una luminosità di 2000LM con una temperatura di colore di 6500K bianco freddo. Impermeabili con certificazione IP65, sono ideali per illuminare giardini, cortili, garage e pareti esterne.

Avvolgitubo a parete da 30 metri

Con l'Avvolgitubo a parete RollUp L di GARDENA, avrai un sistema di irrigazione flessibile e ordinato per giardini grandi. Dotato di un tubo di qualità da 30 m e di un ausilio per il montaggio, è perfetto per mantenere il tuo giardino sempre ben idratato senza ingombri.

Tagliabordi con Ruota a Batteria

Il Tagliabordi Greenworks 40V è l'alleato perfetto per la cura dei giardini piccoli e medi. Con un'ampiezza di taglio di 33cm e un filo di nylon da 1,65mm con autofeed, garantisce una rifinitura precisa e uniforme del tuo prato.

Doccia Solare da Giardino da 60 Litri

La Doccia Solare CCLIFE da Giardino è l'accessorio perfetto per rinfrescarti durante le calde giornate estive. Con un serbatoio da 60 litri e un sistema fotovoltaico, offre una doccia piacevole e ecologica.

Lampada Antizanzare Solare

La Lampada Antizanzare Solare PALONE ti protegge dalle fastidiose zanzare in modo ecologico ed efficace. Con una batteria da 2500mAh/4500V, funziona tramite energia solare e offre una copertura fino a 50 metri quadrati. D

Acquista subito questi 5 prodotti tech e trasforma il tuo spazio verde in un'oasi di comfort e funzionalità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.